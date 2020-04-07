2020-04-07T16:41:40+03:00
Экономика

Через Калининград пройдет новый ж/д маршрут из Китая в Европу

Общее время доставки груза новым мультимодальным маршрутом составит не более 14 суток
Виктор Сергеев
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..Фото: Архив "КП"
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РЖД и немецкая компания DB Cargo запустили новый мультимодальный маршрут перевозок грузов из Китая в Европу. Транзитный сервис по доставке грузов проходит через Калининградскую область, сообщает пресс-служба КЖД.

Интермодальная цепочка организована по маршруту Сиань (Китай) – КалининградРосток (Германия) – Дуйсбург (Германия).

Отправка тестового поезда состоялась 25 марта в китайском городе Сиань. На станцию Калининград-Сортировочный, следуя сухопутным железнодорожным путем по базовому маршруту ОТЛК ЕРА, поезд прибыл 5 апреля. В его составе 49 сорокафутовых контейнеров с товарами народного потребления. После перегрузки в Калининградском морском торговом порту в эти же сутки поезд был отправлен морем в порт Росток.

Общее время доставки груза новым мультимодальным маршрутом составит не более 14 суток, в то время как перевозка морем занимает порядка 45 дней. Планируется, что перевозки по маршруту Сиань – Дуйсбург через порт Калининград выйдут на постоянную основу. Так, уже в этом месяце из Китая в Европу в рамках реализации проекта планируется отправить пять поездов, столько же в обратном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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