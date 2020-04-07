В Калининграде полицейские задержали агрессивного вымогателя

7 Апр 2020 2020-04-07T15:25:04+03:00

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В Калининграде сотрудники полиции задержали подозреваемого в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

31-летний уголовник напал на 22-летнего калининградца на улице А. Невского. Избив горожанина, злоумышленник потребовал у него 3,5 тыс рублей.

«Так как у потерпевшего при себе указанной суммы не оказалось, подозреваемый отобрал у него телефон, нашёл там номер матери потерпевшего и позвонил ей с требованием перевести ему деньги. В противном случае злоумышленник угрожал расправиться с её сыном. Получив требуемое, мужчина скрылся», - рассказали в полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство», санкция которой предусматривает до 7 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU