Жителям Калининграда не будут начислять пени просрочку оплаты за отопление за два месяца

7 Апр 2020 2020-04-07T15:49:22+03:00

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МП «Калининградтеплосеть» не будет начислять горожанам пени за просрочку оплаты за отопление за март и апрель. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

По данным городских властей, долг потребителей перед МП «Калининградтеплосеть» составил 1 млрд 395 млн. рублей, при этом чуть более 1 млрд рублей задолжали жители города. 101 млн рублей задолжали собственники и арендаторы помещений, еще 27 млн рублей недоплатили управляющие компании.

Информация по дебиторской задолженности представляется в онлайн-режиме (сайт www.kts39.ru вкладка «Задать вопрос», по адресу электронной почты info@kts39.ru), а также по телефонам 667-161, 667-160.

ИСТОЧНИК KP.RU