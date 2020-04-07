В Калининграде буйный пациент устроил дебош в больнице на ул. А. Невского

7 Апр 2020 2020-04-07T16:54:24+03:00

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В Калининграде сотрудники вневедомственной охраны задержали буйного пациента больницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел в больнице на улице А. Невского, куда доставили пьяного мужчину. Горожанин устроил дебош в приемном покое, вел себя агрессивно, повредил оборудование и ударил одного из медиков.

Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU