В Калининграде буйный пациент устроил дебош в больнице на ул. А. Невского
Мужчину успокоили сотрудники Росгвардии
.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В Калининграде сотрудники вневедомственной охраны задержали буйного пациента больницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Инцидент произошел в больнице на улице А. Невского, куда доставили пьяного мужчину. Горожанин устроил дебош в приемном покое, вел себя агрессивно, повредил оборудование и ударил одного из медиков.
Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU