Калининградец проткнул колеса на машине бывшей супруги

7 Апр 2020 2020-04-07T17:05:46+03:00

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Жителя Янтарного задержали за повреждение чужого имущества. Мужчина повредил автомобиль своей бывшей супруги, с которое не нашел общий язык, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД.

41-летний мужчина решил поскандалить под окнами квартиры, в которой проживала его экс-супруга. Женщина побоялась выйти из дома, потому ранее мужчина уже угрожал ей убийством и стал фигурантом соответствующего уголовного дела.

Судя по всему, женщина не зря опасалась выйти из жилища. Потому что вооруженный ножом бывший супруг проткнул все четыре колеса принадлежащей ей «Тойоты». Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Мужчину доставили в отдел полиции, где в ходе беседы с участковым уполномоченным он признался в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU