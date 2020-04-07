Министр: Большинство строительных компаний в регионе ответственно подошли к профилактике коронавируса

7 Апр 2020 2020-04-07T17:19:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Строительная отрасль в Калининградской области работает в штатном режиме, до всех работодателей доведена исчерпывающая информация по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на строительных площадках. Об этом Сейчас в регионе продолжается реализация государственных и муниципальных контрактов, строительство многоквартирных домов, деятельность государственной экспертизы и строительного контроля.

«Жилищно-коммунальная сфера также функционирует в штатном режиме, повторюсь, с соблюдением тех рекомендаций, которые должны выполняться на предприятиях непрерывного цикла. Все руководители заинтересованы в защите здоровья своих работников», – подчеркнул руководитель министерства.

Министр добавил, что региональный минстрой проводит проверку хода работ по государственным и муниципальным контрактам. По словам Черномаза, большинство организаций на данном этапе ответственно подошли к профилактическим мерам.

ИСТОЧНИК KP.RU