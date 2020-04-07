Под Калининградом резчик по дереву зарубил своего приятеля

7 Апр 2020 2020-04-07T17:33:02+03:00

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Черняховский межрайонный следственный отдел регионального Следственного управления СКР объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении 68-летнего жителя поселка Красногорское Гусевского района. Пенсионер обвиняется в убийстве и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

В июля прошлого года в своем доме профессиональный резчик по дереву пьянствовал с 61-летним приятелем, которого приютил давным-давно, ибо собственного жилья у того не было. Ну, что было дальше, вы, наверное, уже догадались. Мужики поссорились, хозяин сходил в соседнюю комнату за топором и нанес им постояльцу не менее 17 ударов по голове и телу. Потом отправился к соседям и сообщил о том, что убил человека. Банку с бездымным порохом, которую за год до этого сельчанин якобы нашел на помойке, обнаружили уже в ходе осмотра места преступления.

- На стадии предварительного следствия гражданин в полном объеме признал вину в совершенных преступлениях, - сообщили в СУ СКР. - В отношении него по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что обвиняемый ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности. Со слов допрошенных свидетелей, между мужчинами периодически происходили бытовые конфликты.

ИСТОЧНИК KP.RU