2020-04-07T17:46:54+03:00
Общество

В детской областной больнице заработал новый рентген-аппарат экспертного класса

Оборудование позволит повысить уровень доступности и качества оказания медицинской помощи детям
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Детской областной больнице, на втором этаже над приемным покоем, заработал новый рентген-аппарат экспертного класса на три рабочих места. Оборудование было закуплено в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщил главврач больницы Александр Маляров.

«Новый комплекс предназначен для проведения полного спектра рентгенографических и рентгеноскопических исследований. Наличие такого оборудования позволит повысить уровень доступности и качества оказания медицинской помощи нашим детям. Кроме того, не надо будет перемещать их на исследования в стационар через травмпункт, как это было в течение нескольких месяцев до появления аппарата, когда случилась поломка на действовавшем оборудовании», – сказал Маяров.

Главврач детской больницы отметил, что благодаря эргономичному исполнению, широкому набору анатомических программ и другим возможностям новое оборудование позволяет эффективно и быстро выполнять большой объем исследований при минимальной лучевой нагрузке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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