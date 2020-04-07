Стала понятна причина резкого роста статистики по коронавирусу в Калининградской области

7 Апр 2020 2020-04-07T18:06:41+03:00

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Как известно, во вторник, 7 апреля количество выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось сразу на 29. Столь резкий рост объясняется тем, что до 6 апреля калининградские инфекционисты были обязаны подтверждать все выявленные случаи заболевания коронавирусом в столичном референс-центре.

- Это, безусловно, влияло на сроки между получением положительного результата тестирования и официальным объявлением федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, - прокомментировала руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Бабура. – Начиная с 6 апреля, калининградская лаборатория получила право наряду с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом и небольшим количеством субъектов РФ информировать о подтвержденных случаях без предварительного одобрения референс-центром.

В общей сложности по региону зафиксировано уже 48 случаев заболевания коронавирусом. Установлено, что в половине из них вирус был передан контактным путем от человека к человеку. Каждый третий из заболевших прибыл из-за границы. В 6 случаях так и не удалось проследить, каким образом произошло заражение.

ИСТОЧНИК KP.RU