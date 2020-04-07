Жилые дома в Багратионовске переводят на минимальный режим отопления

7 Апр 2020 2020-04-07T18:20:35+03:00

Это позволит жителям муниципалитета снизить платежи за отопление

Изменить размер текста: A A

В Багратионовске жилой фонд переводят на минимальный режим протапливания. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Вконтакте».

Решение принято из-за повышения дневных температур до 15-18 градусов. Из-за этого в дневное время все котельные в муниципалитете будут работать на минимальных режимах.

Власти отмечают, что это позволит жителям городского округа уменьшить платежи за тепловую энергию.

ИСТОЧНИК KP.RU