Жилые дома в Багратионовске переводят на минимальный режим отопления
Это позволит жителям муниципалитета снизить платежи за отопление
.Фото: Александр Подгорчук
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В Багратионовске жилой фонд переводят на минимальный режим протапливания. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Вконтакте».
Решение принято из-за повышения дневных температур до 15-18 градусов. Из-за этого в дневное время все котельные в муниципалитете будут работать на минимальных режимах.
Власти отмечают, что это позволит жителям городского округа уменьшить платежи за тепловую энергию.
ИСТОЧНИК KP.RU