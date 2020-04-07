Около 1 000 калининградцев остаются под медицинским наблюдением в связи с пандемией коронавируса
Под медицинским наблюдением в условиях домашней изоляции и условиях обсерватора в Калининградской области находится меньше тысячи человек. Об этом заявила во вторник, 7 апреля руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Бабура.
- И данная цифра каждый день снижается, - добавила она. – Это связано с тем, что с медицинского наблюдения постепенно снимаются те, кто вернулся из-за рубежа в Российскую Федерацию.
Однако, по словам Бабуры, соответствующие показатели не будут стремиться к нулю, поскольку под наблюдение сейчас берутся все те, кто контактировал с заболевшими.
Обследование производится непосредственно в день или на следующий день после взятия под медицинское наблюдение, а в последующем – на 10 день нахождения под наблюдением. Только после получения двух отрицательных результатов человек снимается с наблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU