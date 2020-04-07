2020-04-07T18:31:19+03:00
Общество

Участок трассы «Зеленоградск-Приморск» перекроют для перезахоронения погибших солдат

Трасса будет закрыта для движения с 9 по 12 часов.
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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17 апреля участок автодороги «Зеленоградск-Приморск» через Светлогорск в течение нескольких часов будет закрыт для движения. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Движение будет закрыто для проведения мероприятия по перезахоронению останков воинов Красной Армии, погибших в апреле 1945 года при взятии города, ныне носящего название Приморск.

Трасса будет закрыта для движения с 9 по 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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