2020-04-07T19:28:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Москвич не при чем: Роспотребнадзор установил источник заражения на «коронавирусном» Дне рождения

Как выяснилось, инфицированным оказался один из гостей торжества, только что вернувшийся из Италии
Игорь ОРЕХОВ
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Руководитель областного Управления Роспотребнадзора Елена Бабура прокомментировала циркулирующие в СМИ сообщения о заражении коронавирусом участников празднования Дня рождения москвича в Зеленоградске. Этот случай получил широкий общественный резонанс.

- Нигде и никогда я не говорила, что именно житель Москвы в данном случае являлся источником заражения, - заявила врач. – Он сам проинформировал своих гостей о том, что у него предположительно выявлен корнавирус. А уже гости позвонили на «горячую линию» Роспотребнадзора, изъявив желание пройти обследование. Мы оперативно составили список всех присутствовавших на том Дне рождения и выявили 9 зараженных. Заболевание у них протекало в разных формах: у кого-то легко, у кого-то достаточно тяжело, они даже оказались на инфекционной койке. Но празднование было в середине марта, а узнали мы о нем лишь в конце месяца, когда времени прошло уже достаточно много. Поэтому выявить абсолютно всех зараженных было невозможно.

Проанализировав, имелись ли среди гостей те, кто незадолго до этого побывал в странах, где эпидемия коронавируса уже началась, сотрудники Роспотребнадзора установили людей, посещавших Италию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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