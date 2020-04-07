2020-04-07T19:17:38+03:00
Общество

Калининградец заставил 12-летнего сына сожительницы совершить кражу

Мужчина заметил лежащую на стройплощадке барсетку и попросил подростка ребенка её
Виктор Сергеев
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В Багратионовске полицейские раскрыли кражу барсетки со стройплощадки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился местный житель, который сообщил, что с территории стройплощадки украли его барсетку с деньгами. Прибывшие на место полицейские установили, что к краже причастен ребенок.

«Рабочие сообщили, что видели, как маленький мальчик убегал за территорию стройки с сумкой в руках. Инспекторы ПДН установили приметы ребенка и вскоре его личность была установлена», - сообщили в полиции.

Выяснилось, что 12-летнего мальчика на кражу заставил пойти сожитель его матери. Мужчина заметил лежащую на стройплощадке барсетку и попросил подростка принести её. Впоследствии он выкинул сумку, а деньги потратил.

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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