В Калининграде побит температурный рекорд 59-летней давности
Калининградская погода бьет рекорды вторые сутки подряд. В понедельник температура в нашем городе достигла +18,1 градуса, что стало самым высоким значением для даты 6 апреля. Во вторник воздух прогрелся еще сильнее – синоптики зафиксировали +21,9 градуса. Таким образом, был побит суточный рекорд, державшийся с 1961 года. Этот температурный рекорд стал уже шестым в Калининграде с начала 2020 года.
С 8 апреля температура в нашем городе начнет понижаться. По прогнозам синоптиков, к концу недели термометры покажут всего +10 днем, а в ночь на субботу может похолодать всего лишь до +1 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU