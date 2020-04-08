2020-04-08T00:29:42+03:00
Общество

В Калининграде побит температурный рекорд 59-летней давности

Так тепло у нас не было с 1961 года
Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Александр Подгорчук
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Калининградская погода бьет рекорды вторые сутки подряд. В понедельник температура в нашем городе достигла +18,1 градуса, что стало самым высоким значением для даты 6 апреля. Во вторник воздух прогрелся еще сильнее – синоптики зафиксировали +21,9 градуса. Таким образом, был побит суточный рекорд, державшийся с 1961 года. Этот температурный рекорд стал уже шестым в Калининграде с начала 2020 года.

С 8 апреля температура в нашем городе начнет понижаться. По прогнозам синоптиков, к концу недели термометры покажут всего +10 днем, а в ночь на субботу может похолодать всего лишь до +1 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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