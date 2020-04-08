Угасли во время застолья: в квартире на улице Новикова обнаружили тела двух мужчин

8 Апр 2020 2020-04-08T04:25:43+03:00

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В квартире на улице Маршала Новикова в Калининграде были обнаружены тела двух мужчин. Как сообщает "Клопс.Ru" со ссылкой на следственное управление Следственного комитета по Калининградской области, в полицию обратилась женщина, которая не могла попасть в квартиру своего отца. На настойчивый стук никто не отвечал. Когда же правоохранители вскрыли замок, обнаружилось, что в помещении находятся два трупа. Один принадлежит хозяину жилплощади - 66-летнему пенсионеру, второй - его 55-летнему товарищу.

В последние часы жизни мужчины что-то отмечали - они выпивали и закусывали. Так и угасли - прямо за столом. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление угарным газом. Следов насильственных действий не обнаружено.

Следственный комитет проводит доследственную проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU