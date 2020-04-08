В Гусевском районе при производстве антисептика рванули пары спирта: есть пострадавшие
ЧП произошло в поселке Ольховатка
.Фото: Александр Подгорчук
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Во вторник вечером в Гусевском районе в результате взрыва на производстве пострадали люди. Об этом сообщает сайт МЧС.
Инцидент произошел в поселке Ольховатка. На территории ООО «Сестренки», в металлическом здании контейнерного типа при приготовлении дезинфицирующей жидкости, произошел хлопок паров спирта.
В результате пострадали люди, в помещении оплавился сайдинговый потолок и мебель.
Для ликвидации пожара привлекали два пожарных расчета.
ИСТОЧНИК KP.RU