В Гусевском районе при производстве антисептика рванули пары спирта: есть пострадавшие

8 Апр 2020 2020-04-08T11:59:32+03:00

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Во вторник вечером в Гусевском районе в результате взрыва на производстве пострадали люди. Об этом сообщает сайт МЧС.

Инцидент произошел в поселке Ольховатка. На территории ООО «Сестренки», в металлическом здании контейнерного типа при приготовлении дезинфицирующей жидкости, произошел хлопок паров спирта.

В результате пострадали люди, в помещении оплавился сайдинговый потолок и мебель.

Для ликвидации пожара привлекали два пожарных расчета.

ИСТОЧНИК KP.RU