В Калининградской области выявили новый случай коронавируса

8 Апр 2020 2020-04-08T10:52:29+03:00

С начала эпидемии в регионе выявлено 49 случаев заболевания

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За минувшие сутки в России зафиксировано 1175 новых случаев коронавируса в 56-ти регионах. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Один случай зарегистрирован в Калининградской области. Таким образом, сейчас в регионе выявлено 49 случаев заболевания.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Москве – 660 человек, в Московской области – 95 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU