2020-04-08T10:52:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области выявили новый случай коронавируса

С начала эпидемии в регионе выявлено 49 случаев заболевания
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в России зафиксировано 1175 новых случаев коронавируса в 56-ти регионах. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Один случай зарегистрирован в Калининградской области. Таким образом, сейчас в регионе выявлено 49 случаев заболевания.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Москве – 660 человек, в Московской области – 95 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Северном обходе Калининграда убирают столб на проезжей части
Три калининградки получили ожоги при возгорании паров антисептика
В Калининграде за сутки на коронавирус проверили 344 человека
В Немане бухгалтер похитила 600 тысяч рублей
На Советском проспекте в Калининграде в ДТП пострадал пожилой водитель «Шкоды»
Оперштаб: Коронавирус у калининградца выявили после прибытия в страну
В Правдинском районе на месте пожара обнаружен труп
В Литве выявили около 20 очагов коронавируса
В Калининградской области выявили новый случай коронавируса
В Гусевском районе при производстве антисептика рванули пары спирта: есть пострадавшие
Угасли во время застолья: в квартире на улице Новикова обнаружили тела двух мужчин
В Калининграде побит температурный рекорд 59-летней давности
Калининградец заставил 12-летнего сына сожительницы совершить кражу