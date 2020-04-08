В Калининградской области выявили новый случай коронавируса
С начала эпидемии в регионе выявлено 49 случаев заболевания
.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За минувшие сутки в России зафиксировано 1175 новых случаев коронавируса в 56-ти регионах. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Один случай зарегистрирован в Калининградской области. Таким образом, сейчас в регионе выявлено 49 случаев заболевания.
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Москве – 660 человек, в Московской области – 95 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU