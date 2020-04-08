В Литве выявили около 20 очагов коронавируса

8 Апр 2020 2020-04-08T10:57:45+03:00

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В пасхальные выходные в Литве необходимо ограничить движение по стране. Об этом заявила представитель Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене, пишет DELFI.

По ее словам, сейчас в стране выявлено около 20 очагов коронавируса, которые надо локализовать.

«С эпидемиологической точки зрения мы должны снижать возможность заражения вирусом от другого человека, – сказала Лингене. - Стало больше бессимптомных случаев, плюс у нас в Литве есть 20 очагов. Это значит, что в 20 случаях установлено несколько десятков случаев заболевания, связанных между собой. Если мы сможем локализовать эти очаги, ограничить их, госпитализировать, изолировать, лечить больных, то для оптимизма будет больше поводов».

За прошедшие сутки в Литве установили 32 новых случая коронавируса, сообщает Минздрав. Общее количество заболевших в стране составляет 912 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU