2020-04-08T10:57:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Литве выявили около 20 очагов коронавируса

Виктор Сергеев
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..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В пасхальные выходные в Литве необходимо ограничить движение по стране. Об этом заявила представитель Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене, пишет DELFI.

По ее словам, сейчас в стране выявлено около 20 очагов коронавируса, которые надо локализовать.

«С эпидемиологической точки зрения мы должны снижать возможность заражения вирусом от другого человека, – сказала Лингене. - Стало больше бессимптомных случаев, плюс у нас в Литве есть 20 очагов. Это значит, что в 20 случаях установлено несколько десятков случаев заболевания, связанных между собой. Если мы сможем локализовать эти очаги, ограничить их, госпитализировать, изолировать, лечить больных, то для оптимизма будет больше поводов».

За прошедшие сутки в Литве установили 32 новых случая коронавируса, сообщает Минздрав. Общее количество заболевших в стране составляет 912 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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