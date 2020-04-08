В Правдинском районе на месте пожара обнаружен труп

8 Апр 2020 2020-04-08T11:11:50+03:00

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Трагедия случилась в минувший вторник 7 апреля в поселке Крылово Правдинского района. На Центральной улице горела квартира в одноэтажном доме.

Как сообщил «Комсомолке» руководитель пресс-службы МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов, в комнате горел диван.

На месте происшествия обнаружено тело мужчины.

По предварительной информации 53-летний хозяин квартиры отравился продуктами горения.

Причину пожара предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU