2020-04-08T11:11:50+03:00
Происшествия

В Правдинском районе на месте пожара обнаружен труп

По предварительной информации 53-летний мужчина отравился продуктами горения
Александр КАТЕРУША
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Трагедия случилась в минувший вторник 7 апреля в поселке Крылово Правдинского района. На Центральной улице горела квартира в одноэтажном доме.

Как сообщил «Комсомолке» руководитель пресс-службы МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов, в комнате горел диван.

На месте происшествия обнаружено тело мужчины.

По предварительной информации 53-летний хозяин квартиры отравился продуктами горения.

Причину пожара предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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