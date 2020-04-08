На Советском проспекте в Калининграде в ДТП пострадал пожилой водитель «Шкоды»

8 Апр 2020 2020-04-08T11:29:29+03:00

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За минувшие сутки в Калининградской области произошло одно ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в 15 часов на Советском проспекте. 71-летний пенсионер на «Шкоде» при повороте налево на улицу Москвина, не пропустил «Понтиак».

В результате столкновения виновник ДТП получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU