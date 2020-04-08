В Немане бухгалтер похитила 600 тысяч рублей
В Неманском районе будут судить бухгалтера коммерческой организации за растрату крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
30-летняя женщина в течение 10 месяцев тайно переводила на свои счета и счета аффилированных с ней лиц крупные суммы денег.
«Злоумышленница имела доступ к деньгам предприятия посредством электронного ключа. Она умело прятала подозрительные переводы среди множества платежей, проведением которых ей приходилось заниматься на работе через систему интернет-банкинга», - отметили в пресс-службе полиции.
Руководитель компании заподозрил обман, когда ему позвонили из банка для подтверждения платежа, согласие на который он не давал. Оказалось, что в тот день бухгалтер не успела сама ответить на телефонный звонок и банковские служащие решили сверить перевод с владельцем фирмы. После этого мужчина обратился в полицию.
На бухгалтера завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU