2020-04-08T11:53:38+03:00
Общество

В Немане бухгалтер похитила 600 тысяч рублей

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Неманском районе будут судить бухгалтера коммерческой организации за растрату крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

30-летняя женщина в течение 10 месяцев тайно переводила на свои счета и счета аффилированных с ней лиц крупные суммы денег.

«Злоумышленница имела доступ к деньгам предприятия посредством электронного ключа. Она умело прятала подозрительные переводы среди множества платежей, проведением которых ей приходилось заниматься на работе через систему интернет-банкинга», - отметили в пресс-службе полиции.

Руководитель компании заподозрил обман, когда ему позвонили из банка для подтверждения платежа, согласие на который он не давал. Оказалось, что в тот день бухгалтер не успела сама ответить на телефонный звонок и банковские служащие решили сверить перевод с владельцем фирмы. После этого мужчина обратился в полицию.

На бухгалтера завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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