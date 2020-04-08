В Калининграде за сутки на коронавирус проверили 344 человека

8 Апр 2020 2020-04-08T12:20:44+03:00

Всего по состоянию на среду, 8 апреля, в регионе проверили на на COVID-19 5 981 человек

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За минувшие сутки в Калининградской области проверили на коронавирус 344 человека. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего по состоянию на среду, 8 апреля, в регионе проверили на COVID-19 5 981 человек.

По медицинским наблюдением остаются 794 жителя области, что на 110 человек меньше, чем днем ранее.

Сейчас в регионе зафиксировано 49 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU