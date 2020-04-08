В Калининграде за сутки на коронавирус проверили 344 человека
Всего по состоянию на среду, 8 апреля, в регионе проверили на на COVID-19 5 981 человек
.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За минувшие сутки в Калининградской области проверили на коронавирус 344 человека. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.
Всего по состоянию на среду, 8 апреля, в регионе проверили на COVID-19 5 981 человек.
По медицинским наблюдением остаются 794 жителя области, что на 110 человек меньше, чем днем ранее.
Сейчас в регионе зафиксировано 49 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU