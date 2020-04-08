2020-04-08T12:25:06+03:00
Происшествия

Три калининградки получили ожоги при возгорании паров антисептика

ЧП, в результате которого женщины оказались в больнице, произошло в Нестеровском районе
Игорь ОРЕХОВ
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Помещение, в котором производились работы, выгорело изнутри.Помещение, в котором производились работы, выгорело изнутри.Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области
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Днем 7 апреля на территории предприятия, специализирующегося на сельскохозяйственном растениеводстве, в поселке Садовое Нестеровского района трое работниц (среди которых была и гендиректор фирмы) разбавляли концентрированный антисептик. Но в какой-то момент что-то пошло не так: ядовитые пары, скопившиеся в закрытом и непроветриваемом помещении (обычной передвижной бытовке), оказались еще и горючими. В результате произошедшего воспламенения женщины получили множественные ожоги лица, сопровождающиеся гиповолемическим шоком. Одной из госпитализированных 67, другой -57 и третьей – 55 лет.

По данному факту в Черняховском межрайонной следственном отделе Следственного управления СКР по Калининградской области организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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