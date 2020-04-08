На Северном обходе Калининграда убирают столб на проезжей части
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В среду, 7 апреля, на Северном обходе Калининграда начались работы по демонтажу столба, который оказался на проезжей части после ремонта этого участка Окружной дороги. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Напомним, работы по демонтажу опоры ЛЭП были анонсированы в конце марта.
Сообщается, что из-за проведения работ движение на этом участке дороги будет перекрываться.
ИСТОЧНИК KP.RU