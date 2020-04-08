2020-04-08T13:09:36+03:00
Общество

В Немане к ответственности привлекли руководство школы, в которой ученица сломала нос

Инцидент произошел в декабре прошлого года
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Немане привлекли к ответственности руководство школы №1, в которой получила травмы ученица. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Во время перемены в ученицу врезался мальчик, из-за чего девочка получила травму – перелом костей носа.

В прокуратуре установили, что сложившаяся ситуация стала возможным в результате отсутствия надлежащего контроля со стороны руководства школы за подчиненными, ненадлежащей организации работы по обеспечению безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за ними, обеспечивающими жизнь и здоровье учеников.

В результате руководство школы было привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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