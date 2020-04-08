Парусник «Седов» из-за коронавируса не зайдет в Индию
Калининградский парусник «Седов», который участвует в кругосветной экспедиции, изменил маршрут плавания. Это связано с пандемией коронавируса. По сообщению пресс-службы БГАРФ, из маршрута «Седова» исключен заход в крупный индийский порт Мумбай.
«С учетом ситуации связанной с эпидемией коронавируса в Индии, в целях сохранения здоровья членов экипажа и курсантского состава, исключен заход в порт Мумбай. Планируется что следующим портом захода барка «Седов» станет один из четырех крупнейших на планете портов – порт Сингапур», - сообщили в академии.
Сейчас «Седов» находится на рейде столицы Маврикия – города Порт-Луи.
За время кратковременной якорной стоянки на барке будут пополнены запасы топлива, после чего барк продолжит кругосветное плавание.
Кругосветная экспедиция посвящена 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее сообщалось, что парусник «Крузенштерн» изменил маршрут кругосветного плавания из-за коронавируса. Судно не зайдет в Марокко и Израиль.
ИСТОЧНИК KP.RU