2020-04-08T13:31:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Парусник «Седов» из-за коронавируса не зайдет в Индию

Маршрут кругосветной экспедиции решено изменить
Александр КАТЕРУША
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Барк "Седов".Барк "Седов".Фото: пресс-служба БГА РФ
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Калининградский парусник «Седов», который участвует в кругосветной экспедиции, изменил маршрут плавания. Это связано с пандемией коронавируса. По сообщению пресс-службы БГАРФ, из маршрута «Седова» исключен заход в крупный индийский порт Мумбай.

«С учетом ситуации связанной с эпидемией коронавируса в Индии, в целях сохранения здоровья членов экипажа и курсантского состава, исключен заход в порт Мумбай. Планируется что следующим портом захода барка «Седов» станет один из четырех крупнейших на планете портов – порт Сингапур», - сообщили в академии.

Сейчас «Седов» находится на рейде столицы Маврикия – города Порт-Луи.

За время кратковременной якорной стоянки на барке будут пополнены запасы топлива, после чего барк продолжит кругосветное плавание.

Кругосветная экспедиция посвящена 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что парусник «Крузенштерн» изменил маршрут кругосветного плавания из-за коронавируса. Судно не зайдет в Марокко и Израиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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