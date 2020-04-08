2020-04-08T13:34:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Алиханов выделил почти 34 млн рублей на борьбу с коронавирусом и премии врачам

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Власти Калининградской области выделили 33,7 млн рублей на комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на противодействие новой коронавирусной инфекции на территории региона, а также на стимулирующие выплаты медикам. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Деньги выделяются из резервного фонда правительства, их получат пять больниц. Так, 12 млн рублей выделено областной инфекционной больнице, ЦГКБ Калининграда – 8,9 млн рублей, БСМП – чуть более 4 млн рублей, больница в Гусеве – 3,1 млн рублей, Центр специализированных видом медицинской помощи – 5,5 млн рублей.

Средства должны быть выделены до 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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