Выпить и закусить: Евгений Гришковец снова зовет всех на онлайн-ужин

8 Апр 2020 2020-04-08T14:03:05+03:00

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Калининградский писатель Евгений Гришковец, который из-за пандемии коронавируса вынужденно прервал гастроли, осваивает новый формат общения с публикой. Он уже проводил ужин и обед, которые транслировал в прямом эфире. На этот раз поклонников снова ждет ужин – 8 апреля. Об этом Евгений Гришковец рассказал на страницах своего интернет-дневника.

«Всех желающих приглашаю завтра вместе со мной отужинать, а точнее, выпить и закусить. В среду 8-го намерен выпить водки. Закуска будет соответствующая, из того, что бог послал. Жду всех к 19.30 по московскому времени», - написал драматург и признается, что специально готовит «водочные истории и тосты».

Одеться обещает максимально элегантно, то есть, соответственно случаю. «Водка требует строгости и подчеркнутого приличия! В этом я глубоко убежден», - отмечает писатель.

ИСТОЧНИК KP.RU