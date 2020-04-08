Власти выделяют 480 млн рублей на поддержку калининградского бизнеса

8 Апр 2020 2020-04-08T14:08:40+03:00

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Региональные власти выделили 480 млн рублей на поддержку бизнеса в Калининградской области. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Средства выделяются на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, а также на устранение последствий коронавируса на бизнес.

Из этой суммы 300 млн рублей выделяются для предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства, которые пострадали от пандемии коронавируса.

Еще 180 млн рублей будут выделены для предоставления займов для поддержки промышленных предприятий.

Эти меры поддержки будут распределять через Центр поддержки предпринимательства Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU