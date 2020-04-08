Эксперты выяснили, как изменился рынок труда в Калининграде за месяц пандемии коронавируса

8 Апр 2020 2020-04-08T14:31:32+03:00

За месяц рынок предложений о работе в регионе сократился на 1%.

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В марте в Калининградской области было открыто на 3% больше вакансий, чем в марте прошлого года. Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией HeadHunter.

По сравнению с февралем, за месяц рынок предложений о работе в регионе сократился на 1%.

Сейчас в области самый высокий спрос в области сохраняется на представителей сфер продаж (28% от всех вакансий, размещенных в марте), производства (12%), IT (12%), строительства и недвижимости (11%), рабочего персонала (8%), медицины и фармацевтики (7%), административного персонала (7%).

За прошедший год, сравнивая с мартом 2019 года, наибольший рост числа вакансий показали сферы госслужбы (+425%), добычи сырья (+109%), спортивных клубов и салонов красоты (+58%), туризма, гостиниц и ресторанов (48%), строительства и недвижимости (39%).

Наибольший спад количества вакансий произошел в профессиональных областях домашнего персонала (-41%), инсталляции и сервиса (-39%), страхования (-36%), банковского сектора (-36%), начала карьеры (-30%), административного персонала (-28%).

ИСТОЧНИК KP.RU