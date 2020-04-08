Видеосервис Wink в два раза увеличил коллекцию бесплатного контента

8 Апр 2020 2020-04-08T14:43:43+03:00

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Видеосервис «Ростелекома» Wink с 16 марта открыл бесплатный доступ к отечественным и зарубежным фильмам, сериалам, детскому развлекательному и образовательному контенту. Поскольку количество зрителей и просмотров активно растет, Wink в два раза увеличил коллекцию бесплатного контента и установил срок отрытого доступа до конца апреля. Особый акцент сделан на развивающее видео - теперь в распоряжении пользователей еще больше фитнес-тренировок, кулинарных курсов, уроков школьной программы. Не выходя из дома есть возможность посетить отличные концерты классической музыки и спектакли в самых известных оперных домах мира, увидеть нашумевшие российские театральные постановки, выступления рок- и поп-звезд, побывать в лучших музеях мира.

Всего действующие и новые подписчики Wink могут посмотреть на любом устройстве более 5 000 наименований без оплаты и оформления подписки в разделе «Моя коллекция».

- Wink трансформируется из онлайн-кинотеатра в настоящий центр впечатлений и развития для всей семьи, - отмечает вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

ИСТОЧНИК KP.RU