2020-04-08T15:09:01+03:00
Общество

В Калининграде оштрафовали двух мужчин, рыбачивших во время самоизоляции в Южном парке

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде оштрафовали двух мужчин, которые находились вне дома во время действия режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

6 апреля двое мужчин ловили рыбу в водоеме в парке Южный. Нарушители режима самоизоляции пояснили, что решили подышать свежим воздухом, поэтому пришли парк.

В результате суд оштрафовал каждого из нарушителей на 15 тысяч рублей.

Напомним, с 31 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года, граждане обязаны не покидать места проживания за исключением случаев:

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;

- осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Калининградской области (в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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