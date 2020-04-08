Столб черного дыма над городом перепугал калининградцев
В Калининграде в районе Малого Васильково в среду, 8 апреля, загорелась сухая трава. Столб черного дыма стал виден даже в центре Калининграда. Перепуганные калининградцы стали писать об этом в социальных сетях. На место выехали три пожарных расчета. Об этом «Комсомолке» сообщил руководитель пресс-службы регионального Управления МЧС России Алексей Баранов.
Отметим, пал травы – традиционная весенняя проблема в Калининградской области. Только за минувшие сутки пожарные 25 раз выезжали на тушение прошлогодней растительности в поля.
С начала года зафиксировано уже 334 пала на общей площади более 425,6 га.
ИСТОЧНИК KP.RU