Столб черного дыма над городом перепугал калининградцев

8 Апр 2020 2020-04-08T16:59:42+03:00

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В Калининграде в районе Малого Васильково в среду, 8 апреля, загорелась сухая трава. Столб черного дыма стал виден даже в центре Калининграда. Перепуганные калининградцы стали писать об этом в социальных сетях. На место выехали три пожарных расчета. Об этом «Комсомолке» сообщил руководитель пресс-службы регионального Управления МЧС России Алексей Баранов.

Отметим, пал травы – традиционная весенняя проблема в Калининградской области. Только за минувшие сутки пожарные 25 раз выезжали на тушение прошлогодней растительности в поля.

С начала года зафиксировано уже 334 пала на общей площади более 425,6 га.

ИСТОЧНИК KP.RU