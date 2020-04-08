В регионе с начала 2020 года более 80 многодетных семей получили поддержку на погашение ипотеки
С начала 2020 года в Калининградской области 81 многодетная семья получила средства на погашение ипотечного кредита. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном правительстве.
Всего было подано 111 заявок, мера поддержки предоставляется однократно в размере задолженности, но не более 450 тысяч рублей.
Право на получение господдержки может возникнуть у матери или отца, являющихся заемщиками по ипотечному жилищному кредиту,, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий ребенок или последующие дети. При этом не учитываются дети, в отношении которых гражданин был лишен родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление.
Всего с начала действия программы в Калининградской области было принято 257 положительных решений в отношении многодетных семей.
ИСТОЧНИК KP.RU