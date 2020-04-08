В регионе с начала 2020 года более 80 многодетных семей получили поддержку на погашение ипотеки

8 Апр 2020 2020-04-08T17:58:33+03:00

Мера поддержки предоставляется однократно в размере задолженности, но не более 450 тысяч рублей

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С начала 2020 года в Калининградской области 81 многодетная семья получила средства на погашение ипотечного кредита. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном правительстве.

Всего было подано 111 заявок, мера поддержки предоставляется однократно в размере задолженности, но не более 450 тысяч рублей.

Право на получение господдержки может возникнуть у матери или отца, являющихся заемщиками по ипотечному жилищному кредиту,, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий ребенок или последующие дети. При этом не учитываются дети, в отношении которых гражданин был лишен родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление.

Всего с начала действия программы в Калининградской области было принято 257 положительных решений в отношении многодетных семей.

ИСТОЧНИК KP.RU