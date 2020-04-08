В Калининграде возобновила работу поликлиника кардиоцентра

8 Апр 2020 2020-04-08T18:09:20+03:00

По платные услуги пока не оказывают

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Возобновила работу поликлиника Федерального центра высоких медицинских технологий в поселке Родники под Калининградом. Информация об этом появилась на сайте кардиоцентра.

Амбулаторно-поликлинический прием пациентов по направлениям медицинских учреждений налажен, оказание платных услуг будет возобновлено позже.

«Обратите внимание, что перед выходом из дома следует измерить температуру, и если температура повышена - более 37° – посещать поликлинику Центра нельзя. Также нельзя посещать поликлинику Центра, если у вас есть признаки ОРВИ: насморк, кашель, першение в горле (даже в случае нормальной температуры, менее 37°). В этих ситуациях, пожалуйста, оставайтесь дома и свяжитесь со специалистами вашей поликлиники по месту жительства для выяснения причин плохого самочувствия и назначения лечения», - говорится в сообщении

Напомним, поликлиника закрылась 30 марта после того, как ее посетил больной человек, ранее контактировавший с носителем коронавирусной инфекции.

Позже Роспотребнадзор официально заявил о том, что после визита больного было изолировано 15 сотрудников поликлиники кардиоцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU