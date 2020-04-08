Калининградца задержали за серию краж из машин
Ранее молодой человек не имел проблем с законом
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В Черняховске полицейские задержали подозреваемого в серии краж из машин. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
20-летний житель одного из поселков вскрывал автомобили и похищал магнитолы и другое имущество. После задержания он признался в трех кражах из машин, а также одной квартирной краже.
Ранее молодой человек не имел проблем с законом, сейчас на него завели уголовное дело по статье «Кража»
Всё похищенное имущество изъято, расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU