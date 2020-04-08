Калининградца задержали за серию краж из машин

8 Апр 2020 2020-04-08T18:23:41+03:00

Ранее молодой человек не имел проблем с законом

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В Черняховске полицейские задержали подозреваемого в серии краж из машин. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

20-летний житель одного из поселков вскрывал автомобили и похищал магнитолы и другое имущество. После задержания он признался в трех кражах из машин, а также одной квартирной краже.

Ранее молодой человек не имел проблем с законом, сейчас на него завели уголовное дело по статье «Кража»

Всё похищенное имущество изъято, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU