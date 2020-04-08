Алиханов: Жесткую контрольно-пропускную систему считаю излишней

8 Апр 2020 2020-04-08T18:33:26+03:00

Калининградский губернатор рассказал о мерах, которые предпринимаются в регионе, чтобы остановить эпидемию коронавируса

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов принял участие в программе "60 минут" на телеканале Россия и рассказал о мерах, которые предприняли региональные власти по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

- То, что президент дал возможность принимать регионам самостоятельные решения, это хорошо, - сказал Антон Алиханов. - Вчера я подписал постановление о расширении числа предприятий, которые могут приступить к работе. Вся промышленность с сегодняшнего дня у нас запустилась. Там соблюдаются меры санитарного контроля и, я думаю, они будут соблюдаться. В основном собственники предприятий возвращаются к работе не для того, чтобы нарываться на санкции.

Как отметил губернатор, на выходных в Калининградской области было ограничено движение на приморских направлениях.

- Туда могли попасть только те, кто прописан в приморских муниципалитетах. Но жесткой контрольно-пропускной системы у нас нет. Считаю, что это излишним. Грузы точно останавливать не надо, - подчеркнул глава области.

ИСТОЧНИК KP.RU