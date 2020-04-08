2020-04-08T18:54:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Алиханов предположил, когда эпидемия коронавируса в Калининграде пойдет на спад

Губернатор высказал прогноз развития эпидемиологической ситуации в регионе
Кирилл Алексеев
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Эта неделя должна стать решающей в распространении коронавирусной инфекции в Калининградской области. Такое мнение высказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов в программе "60 минут" на телеканале "Россия".

- Эта неделя решающая, после нее может пойти чуть лучше, - предположил губернатор. - Но надо понимать, что после выхода на плато сразу это (распространение инфекции) не закончится.

Оценивая готовность области к пандемии, Антон Алиханов отметил, что в настоящее время проблем нет, Калининграду помогло то, что в 2018 году в городе проходили матчи чемпионата мира по футболу:

- Мы - регион, который принимал чемпионат мира, инфекционная больница полностью была оборудована. И вообще наследие чемпионата во многом сконцентрировано в медицинской сфере.

По словам Алиханова, в Калининградской области сегодня развернута 431 койка.

- Нужно 506. До конца месяца этого показателя достигнем. Также в области имеется более 200 аппаратов искусственной вентиляции легких, - сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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