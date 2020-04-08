Калининградский зоопарк начал продажу входных билетов с открытой датой
Калининградский зоопарк объявил о начале продажи входных билетов с открытой датой. Как сообщает пресс-служба учреждения, купить их можно будет с 8 апреля до дня официального окончания карантина на сайте зоопарка.
«Билеты будут действительны с момента открытия зоопарка до 31 декабря. На сайте доступны взрослый билет стоимостью 300 руб. и детский стоимостью 100 руб», - говорится в сообщении.
Калининградский зоопарк - учреждение непрерывного цикла, он не прекращает работу даже в условиях карантина.
Директор зоопарка Светлана Соколова сообщила, что убытки за апрель могут составить 10 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU