Калининградский зоопарк начал продажу входных билетов с открытой датой

8 Апр 2020 2020-04-08T19:07:47+03:00

Они будут действовать до конца года

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Калининградский зоопарк объявил о начале продажи входных билетов с открытой датой. Как сообщает пресс-служба учреждения, купить их можно будет с 8 апреля до дня официального окончания карантина на сайте зоопарка.

«Билеты будут действительны с момента открытия зоопарка до 31 декабря. На сайте доступны взрослый билет стоимостью 300 руб. и детский стоимостью 100 руб», - говорится в сообщении.

Калининградский зоопарк - учреждение непрерывного цикла, он не прекращает работу даже в условиях карантина.

Директор зоопарка Светлана Соколова сообщила, что убытки за апрель могут составить 10 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU