Под Калининградом «Хонда» врезалась в ограждение: водитель погиб
В среду днем на федеральной трассе Калининград-Нестеров» в ДТП погиб водитель «Хонды». Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на 31-м километре автодороги. 37-летний водитель «Хонды» превысил скорость и врезался в дорожное ограждение. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.
В полиции сообщили, что погибший водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за различные правонарушения в области дорожного движения. В результате аварии водителя выбросило из салона через заднее стекло и отбросило на 10 метров от автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU