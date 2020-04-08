Под Калининградом «Хонда» врезалась в ограждение: водитель погиб

8 Апр 2020 2020-04-08T19:49:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду днем на федеральной трассе Калининград-Нестеров» в ДТП погиб водитель «Хонды». Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на 31-м километре автодороги. 37-летний водитель «Хонды» превысил скорость и врезался в дорожное ограждение. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

В полиции сообщили, что погибший водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за различные правонарушения в области дорожного движения. В результате аварии водителя выбросило из салона через заднее стекло и отбросило на 10 метров от автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU