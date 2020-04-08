На ул. Емельянова в Калининграде сбили пешехода-нарушителя
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
Днем в Калининграде в ДТП пострадала пешеход-нарушитель. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Наезд произошел на улице Емельянова в районе дома №285. Водитель «Фольксвагена» сбил 66-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в 30 метрах от пешеходного перехода.
В результате наезда пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU