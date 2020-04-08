2020-04-08T20:01:03+03:00
Происшествия

На ул. Емельянова в Калининграде сбили пешехода-нарушителя

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Днем в Калининграде в ДТП пострадала пешеход-нарушитель. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Наезд произошел на улице Емельянова в районе дома №285. Водитель «Фольксвагена» сбил 66-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в 30 метрах от пешеходного перехода.

В результате наезда пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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