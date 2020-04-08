Борьба с коронавирусом: В Светлом демонтируют скамейки, чтобы жители не гуляли на улице
В Светлом местные власти решили демонтировать все скамейки в общественных местах, чтобы люди не выходили гулять на улицу в условиях режима самоизоляции. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».
«Хорошая погода провоцирует людей на нарушение рекомендаций специалистов по ограничению личных контактов. Поэтому очень многие по-прежнему не могут серьезно отнестись к сложившейся ситуации с распространением коронавируса, идут на прогулки, встречаются с друзьями. Именно поэтому мы приняли решение о демонтаже всех скамеек в общественных местах. Мы обязаны оградить людей от угрозы их жизни и здоровью» ,- пояснил глава администрации муниципалитета Александр Блинов.
Также в муниципалитете продолжается дезинфекция автобусных остановок и подъездов в жилых домах.
ИСТОЧНИК KP.RU