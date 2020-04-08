Борьба с коронавирусом: В Светлом демонтируют скамейки, чтобы жители не гуляли на улице

8 Апр 2020 2020-04-08T20:17:36+03:00

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В Светлом местные власти решили демонтировать все скамейки в общественных местах, чтобы люди не выходили гулять на улицу в условиях режима самоизоляции. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».

«Хорошая погода провоцирует людей на нарушение рекомендаций специалистов по ограничению личных контактов. Поэтому очень многие по-прежнему не могут серьезно отнестись к сложившейся ситуации с распространением коронавируса, идут на прогулки, встречаются с друзьями. Именно поэтому мы приняли решение о демонтаже всех скамеек в общественных местах. Мы обязаны оградить людей от угрозы их жизни и здоровью» ,- пояснил глава администрации муниципалитета Александр Блинов.

Также в муниципалитете продолжается дезинфекция автобусных остановок и подъездов в жилых домах.

ИСТОЧНИК KP.RU