2020-04-09T10:31:33+03:00
Экономика

В регионе разработали пакет мер поддержки экономики на 752 млн рублей

Пакет включает, в частности льготные займы субъектам МСП под 0,1% годовых, льготные займы промышленным предприятиям, субсидирование расходов микропредприятий с численностью работников до 15 человек
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Правительство Калининградской области разработало пакет мер поддержки экономики и рынка труда региона общим объемом 752 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в ходе совещания по борьбе с распространением коронавируса в России, которое провел накануне президент РФ Владимир Путин, пишет «ТАСС».

Пакет, по его словам, включает, в частности льготные займы субъектам МСП под 0,1% годовых, льготные займы промышленным предприятиям, субсидирование расходов микропредприятий с численностью работников до 15 человек. Область заинтересована в том, чтобы федеральный бюджет принял участие в реализации этих мер.

Алиханов обратил внимание на актуальность проблемы докапитализации региональных гарантийных организаций.

«Я знаю, что приняты уже решения о федеральном фонде промышленности, его докапитализации, но, возможно, регионы тоже хотели бы получить такого рода поддержку», - цитирует издание слова калининградского губернатора.

Алиханов также предложил определить критерии оценки того, насколько пострадал бизнес в сложившейся ситуации. «Мы сейчас видим, что просаживается не только гостиничный бизнес, не только туриндустрия, не только то, что уже включено в перечень пострадавших отраслей. Может быть, посмотреть и ввести критерий, что если упала выручка на 30% и более (проценты сейчас называю исключительно условно), исходя из этого, оценивать, пострадал конкретный предприниматель или нет», - сказал он.

Поддержка, которая оказывается бизнесу, должна быть дифференцирована, считает Алиханов. «У нас, мне кажется, должны быть разные подходы к разным отраслям. Тот же гостиничный бизнес, по сути, сейчас заморожен у нас на побережье, и субсидировать или давать деньги на выплату заработных плат людям, которые, по сути, не имеют работы, а просто сидят по домам или сидят в этом отеле, который закрыт на замок, наверное, было бы не совсем правильно. Мы таких людей с удовольствием бы через другие инструменты, инструменты министерства труда и социальной защиты вовлекали бы в экономику и давали бы им работу на других направлениях», - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти просят калининградцев не оставлять парковать машины на улице Комсомольской в течение трех дней
В Пионерском задержали мужчину за кражу продуктов из магазина
В Калининграде на коронавирус за сутки проверили 337 человек
В оперштабе сообщили подробности по новым случаям заражения коронавирусом в Калининграде
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды
В Калининградской области выявили три новых случая коронавируса
В регионе разработали пакет мер поддержки экономики на 752 млн рублей
Борьба с коронавирусом: В Светлом демонтируют скамейки, чтобы жители не гуляли на улице
На ул. Емельянова в Калининграде сбили пешехода-нарушителя
Под Калининградом «Хонда» врезалась в ограждение: водитель погиб
Калининградский зоопарк начал продажу входных билетов с открытой датой
Алиханов предположил, когда эпидемия коронавируса в Калининграде пойдет на спад
Алиханов: Жесткую контрольно-пропускную систему считаю излишней
Калининградца задержали за серию краж из машин
В Калининграде возобновила работу поликлиника кардиоцентра
В регионе с начала 2020 года более 80 многодетных семей получили поддержку на погашение ипотеки
Столб черного дыма над городом перепугал калининградцев
В Калининграде оштрафовали двух мужчин, рыбачивших во время самоизоляции в Южном парке
Видеосервис Wink в два раза увеличил коллекцию бесплатного контента