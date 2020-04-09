В Калининградской области выявили три новых случая коронавируса

9 Апр 2020 2020-04-09T10:57:09+03:00

В регионе всего подтверждено 52 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки в Калининградской области выявлено три новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб

Таким образом, в регионе уже 52 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В России за сутки зафиксировано 1459 новых случаев коронавируса в 50-ти регионах, по стране уже зафиксировано 13 летальных исходов, полностью выздоровели 118 человек.

По состоянию на 9 апреля в России инфицирован 10 131 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU