В Калининградской области выявили три новых случая коронавируса
В регионе всего подтверждено 52 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией
.Фото: Артем ЛЕНЦ
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За минувшие сутки в Калининградской области выявлено три новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб
Таким образом, в регионе уже 52 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
В России за сутки зафиксировано 1459 новых случаев коронавируса в 50-ти регионах, по стране уже зафиксировано 13 летальных исходов, полностью выздоровели 118 человек.
По состоянию на 9 апреля в России инфицирован 10 131 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU