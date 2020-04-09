В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды

9 Апр 2020 2020-04-09T11:13:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 9 апреля, в Калининграде до 14:30 не будет электричества на улице Орудийная 20 б, в; 30 а, б, в. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации

От холодной воды до 14.00 отключены дома по пр-кт Победы 144а –г; ул. Брусничная 2; 2А.

Также до 14.00, но уже горячей воды не будет в домах по ул. Полк. Ефремова 3; 5; 7; ул. Батальная 1,6, ул. Машиностроительная 2; пр-кт Победы 130-140; 142; 144а-г , ул. Серж. Мишина 1; 3; 8, Тенистая аллея 5-9а; 13-19 ул. Брусничная 2; 5-13.

ИСТОЧНИК KP.RU