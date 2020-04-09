В Калининграде на коронавирус за сутки проверили 337 человек
Кроме этого, в области сократилось число жителей, которые находятся под медицинским наблюдением
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Калининградской области по состоянию на четверг, 9 апреля, на коронавирус проверили 6 318 человек. Это на 337 человек больше, днем ранее, сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе.
При этом, в области сократилось число жителей, которые находятся под медицинским наблюдением. Сейчас их 739 человек, накануне их было 794 жителя.
Как ранее писала «Комсомолка», за сутки в области было выявлено три новых случая заболевания коронавирусом. Всего в Калининградской области выявлено 52 случая заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU