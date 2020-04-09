В Пионерском задержали мужчину за кражу продуктов из магазина

9 Апр 2020 2020-04-09T12:04:11+03:00

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В Пионерском сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который украл продукты из магазина. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел на улице Шаманова, в одном из магазинов сработала кнопка тревожной сигнализации.

Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники Росгвардии прибыли на мест и задержали мужчину, который спрятал в одежде продукты на 2 тысячи рублей.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU