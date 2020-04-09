Власти просят калининградцев не оставлять парковать машины на улице Комсомольской в течение трех дней
На улице будут наносить разметку
.Фото: мэрия Калининграда
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В пятницу, 10 апреля, на улице Комсомольской в Калининграде начнутся работы по нанесении разметки на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Власти города просят калининградцев с 9 часов вечера до 6 часов утра не парковать свои машины. В это время подрядчик планирует нанести разметку: осевые линии, пешеходные переходы, парковки и велодорожки.
Работы продлятся до 12 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU