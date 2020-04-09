2020-04-09T12:16:32+03:00
Общество

Власти просят калининградцев не оставлять парковать машины на улице Комсомольской в течение трех дней

На улице будут наносить разметку
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

В пятницу, 10 апреля, на улице Комсомольской в Калининграде начнутся работы по нанесении разметки на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Власти города просят калининградцев с 9 часов вечера до 6 часов утра не парковать свои машины. В это время подрядчик планирует нанести разметку: осевые линии, пешеходные переходы, парковки и велодорожки.

Работы продлятся до 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое калининградцев стали фигурантами уголовных дел о коррупции
За три месяца в Калининграде построили 153 жилых дома
За неделю в Калининградской области 274 жителя встали на учет в качестве безработных
Фестиваль «Край Света. Запад» перенесли на 2021 год
Калининградские полицейские задержали в Новосибирске телефонного мошенника
Калининградские пенсионеры получат выплаты раньше срока
Депутат Госдумы Александр Пятикоп поздравил земляков с Днем взятия Кёнигсберга
За сутки в области привлекли к ответственности семерых мотоциклистов
В Калининграде внучка-наркоманка опустошила банковский счет своей бабушки
В Калининграде заработала «горячая» линия по тестированию на коронавирус
Прокуратура требует лишить психически больного калининградца водительских прав
Набрали хороший темп: Новый подрядчик возвел два этажа школы на ул. Артиллерийской