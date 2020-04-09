Власти просят калининградцев не оставлять парковать машины на улице Комсомольской в течение трех дней

9 Апр 2020 2020-04-09T12:16:32+03:00

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В пятницу, 10 апреля, на улице Комсомольской в Калининграде начнутся работы по нанесении разметки на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Власти города просят калининградцев с 9 часов вечера до 6 часов утра не парковать свои машины. В это время подрядчик планирует нанести разметку: осевые линии, пешеходные переходы, парковки и велодорожки.

Работы продлятся до 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU