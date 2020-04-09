Калининградские радиостанции запускают проект "Стихи о войне"

9 Апр 2020 2020-04-09T12:29:13+03:00

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Сегодня, в день взятия Кёнигсберга, на радио «Business FM Калининград» и «Комсомольская правда — Калининград» стартует проект «Эхо прошедшей войны». Он посвящен 75-летию Великой Победы. Как сообщили авторы проекта, в течение месяца, с 9 апреля по 9 мая, известные калининградцы - бизнесмены, политики, деятели культуры и представители общественности - будут читать в эфире стихотворения, написанные во время Великой Отечественной войны поэтами, которые сами принимали участие военных действиях: Константином Симоновым, Алексеем Сурковым, Александром Твардовским и Давидом Самойловым, Ильей Эренбургом.

Их стихи прочитают глава Калининграда Алексей Силанов, зампредседателя горсовета Андрей Шумилин, учредитель технопарка «Экобалтик» Андрей Горохов, совладелец комании «SPAR-Калининград» Олег Пономарев, глава администрации Гурьевского городского округа Сергей Подольский, генеральный директор компании «Экопэт» Александр Аникеев, руководитель компаниии «Ремжилстрой Инвест» Ирина Губко и другие.

Слушайте стихи о войне на частотах 101.8 («Business FM Калининград») и 107.2 («Комсомольская правда — Калининград»).

ИСТОЧНИК KP.RU