2020-04-09T12:29:13+03:00
Общество

Калининградские радиостанции запускают проект "Стихи о войне"

Произведения Твардовского, Эренбурга Симонова и других прочитают известные калининградцы
Сергей Богров
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, в день взятия Кёнигсберга, на радио «Business FM Калининград» и «Комсомольская правда — Калининград» стартует проект «Эхо прошедшей войны». Он посвящен 75-летию Великой Победы. Как сообщили авторы проекта, в течение месяца, с 9 апреля по 9 мая, известные калининградцы - бизнесмены, политики, деятели культуры и представители общественности - будут читать в эфире стихотворения, написанные во время Великой Отечественной войны поэтами, которые сами принимали участие военных действиях: Константином Симоновым, Алексеем Сурковым, Александром Твардовским и Давидом Самойловым, Ильей Эренбургом.

Их стихи прочитают глава Калининграда Алексей Силанов, зампредседателя горсовета Андрей Шумилин, учредитель технопарка «Экобалтик» Андрей Горохов, совладелец комании «SPAR-Калининград» Олег Пономарев, глава администрации Гурьевского городского округа Сергей Подольский, генеральный директор компании «Экопэт» Александр Аникеев, руководитель компаниии «Ремжилстрой Инвест» Ирина Губко и другие.

Слушайте стихи о войне на частотах 101.8 («Business FM Калининград») и 107.2 («Комсомольская правда — Калининград»).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое калининградцев стали фигурантами уголовных дел о коррупции
За три месяца в Калининграде построили 153 жилых дома
За неделю в Калининградской области 274 жителя встали на учет в качестве безработных
Фестиваль «Край Света. Запад» перенесли на 2021 год
Калининградские полицейские задержали в Новосибирске телефонного мошенника
Калининградские пенсионеры получат выплаты раньше срока
Депутат Госдумы Александр Пятикоп поздравил земляков с Днем взятия Кёнигсберга
За сутки в области привлекли к ответственности семерых мотоциклистов
В Калининграде внучка-наркоманка опустошила банковский счет своей бабушки
В Калининграде заработала «горячая» линия по тестированию на коронавирус
Прокуратура требует лишить психически больного калининградца водительских прав
Набрали хороший темп: Новый подрядчик возвел два этажа школы на ул. Артиллерийской